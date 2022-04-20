Мобильний звязок/Договір з приймаючою сім’єю

Асоціація захисту бельгійських споживачів (Test-Achats) випустила брошуру для українців у Бельгії та їхніх приймаючих сімей. Брошура, видана, звичайно, українською, а також французькою, голландською та англійською мовами. Мета брошури – допомогти як українцям у їх формальності, так і бельгійцям, які хочуть допомогти українцям, приймаючи їх у свою сім’ю.

На що варто звертати увагу людям які вимушенно опинились в Бельгії у договорі на телекомунікаційні послуги? (LF/CCPS) Після терактів у 2016 році укласти договір на отримання послуг мобільного зв’язку, інтернету тощо непросто. Постачальник послуг запитає у вас такі документи: • Оригінал вашого посвідчення особи, виданого в Бельгії • Ваш дозвіл на проживання в ЄС • Оригінал посвідчення особи для іноземних громадян, які проживають в Бельгії У випадку українців, які тікають від війни, їм необхідно подати заявку на отримання дозволу на проживання в ЄС або оригіналу посвідчення особи для іноземних громадян, які проживають в Бельгії, у містечку, місті або місцевій раді (у Бельгії), де вони мають намір проживати. Без цього документа вони не зможуть укласти договір на телекомунікаційні послуги.



Чи потрібно укладати договір із приймаючою сім’єю/ українцями ? На початкових етапах мова йде про пропозицію екстреного розміщення. Мета полягає в тому, щоб таке приймання/ розміщення тривало недовго. Ці дії здебільшого спрямовані на те, аби надати українцям можливість оформити власний адміністративний статус, а потім допомогти їм знайти постійне житло. Однак, якщо вас приймають у своєму домі, ніщо не завадить приймаючій сім’ї запровадити кілька "правил дому". Крім того, щойно вам почнуть виплачувати базовий прожитковий мінімум, немає нічого образливого в тому, якщо приймаюча сім’я попросить вас здійснювати внески. З іншого боку, якщо вам надається для проживання окремий будинок, а ваше перебування, імовірно, триватиме кілька місяців чи навіть років, рекомендуємо бути вдячними та ініціативними вам та укласти договір оренди з приймаючою сім’єю, щойно ви почнете отримувати базовий прожитковий мінімум або матимете дохід від роботи.

https://www.rtbf.be/radio/liveradio/rtbf-ukraine