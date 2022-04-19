Перший дзвінок для українських дітей

Після двох тижнів весняних канікул діти повернулися до школи. І серед них чимало молодих українців. Зараз у Бельгії перебуває майже 14 500 українських дітей шкільного віку. Після етапу прийому ймовірно, настане етап реєстрації.

Міністр освіти Каролін Дезір пояснила в ефірі RTBF, що до Великодніх канікул у школах Валлоно-Брюссельської федерації навчалося майже 1300 учнів. Влада очікує, що ця цифра зросте, хоча невідомо, наскільки.

На даний момент ці діти перебувають переважно у звичайних класах – коли їх небагато. –

Або школа може відкрити так звану DASPA (система прийому та навчання новоприбулих учнів), як тільки в школі буде вісім учнів . За допомогою цієї системи дітям надають додаткового вчителя для вивчення французької мови. Це дозволить їм краще інтегруватися в школі. Проте не всі українські діти, які перебувають у Бельгії, навчаються в бельгійській школі. Деякі сім’ї продовжують навчання через дистанційну освіту через платформи, організовані Україною. Це, мабуть, пояснює, чому з понад 10 000 українських дітей у Бельгії лише 1300 навчаються у школі.

http://www.rtbf.be/radio/liveradio/rtbf-ukraine

Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous parlons de la rentrée scolaire des enfants ukrainiens.