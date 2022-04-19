Життя українця в Бельгії

З початку війни, в Бельгію прибуло 32 тисяч українців, понад 11 тисяч отримали свій національний номер.

У кожного ситуація склалась по своєму тут, хтось винаймає житло і вже знайшов роботу, хтось почав ходити на курси мови, а хтось відправив дітей до школи.

Зараз ми хочемо розповісти про життя Олександра, українця, який приїхав до Бельгії місяць тому.



Александру 17 років, він музикант, та займається грою на скрипці. Олександр родом з Кропивницького. Під час вторгнення Росії в Україну він вирушив до Польщі в місто Познань, та перебував там декілька днів, затим від знайомого професора з Бельгії отримав пропозиції приїхати сюди. Олександр погодився та приїхав до Бельгії.

Як наразі склалося його життя в Бельгії...

Пропоную послухати! http://www.rtbf.be/radio/liveradio/rtbf-ukraine

Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons d'Alexandre, 17 ans, qui est musicien et qui a été accueilli par un professeur de musique en Belgique.