В університетській лікарні Льєжа потрапив перший український пацієнт

Університетська лікарня Льєжа прийняла першого українського пацієнта зі Словаччини. На даному етапі в лікарні не бажають коментувати подальші подробиці цього пацієнта та причини його госпіталізації.

Бельгія, як і інші країни, зголосилася прийняти деяких українських пацієнтів на лікування. Незабаром у Бельгії мають почати приймати інших пацієнтів.

Європейська комісія бере участь у 75% транспортних витрат і відповідає за координацію медичної евакуації.

Cet article s'adresse en priorité aux Ukrainiens arrivés chez nous depuis le début du conflit. Nous leur parlons ici de la prise en charge d'un premier patient ukrainien, au CHU de Liège.