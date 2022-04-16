Які  релігії більш всього присутні у Бельгії?

Це складне питання бо існує дуже мало опитувань на цю тему.

Але так як і в Україні найбільша релігія у Бельгії - християнство. Велика кількість з них католики які визнають владу Папи римського. На відмін як в україні 65 % населення православні.

Ця різниця помітна на рівні релігійних об’єктів. Наприклад, католицький Великдень не відбувається одночасно з православним.

Серед інших, представлених у Бельгії релігії, є особливо іслам. Мусульмани представляють 5-7% населення. Більше того, у столиці, Брюсселі, кожна п’ята людина є мусульманом.

Cet article s'adresse en priorité aux Ukrainiens arrivés depuis le début du conflit. Nous leur parlons ici des religions majoritaires en Belgique.