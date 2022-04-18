Державні свята та вихідні дні у Бельгії

У Бельгії офіційно 10 державних свят. З одного боку, державні свята. З іншого боку, релігійні свята. У ці дні більшість жителів не працюють,закриті школи , банки та адміністрації . Лише кілька підприємств , таких як лікарні чи поліція, залишаються відкритими.

Які наступні державні свята? На цих вихідних у Бельгії Великдень. А Великодній понеділок – свято. Дати відрізняються для українців, які святкують за православним календарем.

Наступного місяця ми будемо святкувати 1 травня, це свято Праці. Його святкують на честь революції, започаткованій американськими профспілками, щоб отримати кращі умови для роботи. У травні та червні є також інші релігійні свята, Вознесіння, потім П’ятидесятниця .

21 липня - державне свято. Цього дня в 1831 році був приведений до присяги перший король Бельгії Леопольд Саксен-Кобург-Готський. 15 серпня –Успіння. Свято Марії для християн. Також святкуютьь День всіх святих, 1 листопада.

11 листопада відзначається чергове державне свято :перемир’я під час Першої світової війни. І звісно, ​​в кінці року... Різдво, 25 грудня теж вихідний день і велике свято.

Cet article s'adresse en priorité aux Ukrainiens arrivés en Belgique depuis le début de la guerre. Nous leur expliquons dans cet article quels sont les jours fériés au calendrier des Belges.