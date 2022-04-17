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Ukraine - Україна

Полювання на яйця та інші великодні традиції

Полювання на яйця та інші великодні традиції
il y a 1 heure1 min
Par Charlotte Legrand

У Бельгії ми святкуємо Великдень у ці вихідні… тому що найбільш представлена ​​релігія тут — католицька релігія. Тоді як в Україні, де православних набагато більше, Великдень святкують через тиждень.

Ми вирішили розповісти вам про великодні традиції серед бельгійців. Незалежно від того, релігійні вони чи ні, ви побачите… всі вони гуляють по-своєму!

Віруючі ходять на месу по неділях, щоб відсвяткувати Воскресіння Христове.Але найпоширенішою і святковою традицією є полювання на яйця. Незалежно від того, чи зварені круто, чи шоколадні, ви не можете пропустити їх на Великдень: яйця повсюди. У деяких місцях, таких як садиби, парки, поля чи просто приватні сади, яйця заховані скрізь. А діти намагаються знайти якомога більше.

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Багато тут кажуть, що саме дзвони Риму повертають усі ці яйця, а іноді навіть подарунки для добрих дітей. Але в регіоні, близькому до Німеччини, кажуть, що саме великодній заєць тішить дітей. Дуже популярними тваринами на Великдень є кролик, курка, пташенята. Ви побачите їх скрізь: у м’ясі та кістках чи в шоколаді. Можливо, ви навіть зустрінете людей на вулиці, переодягнених у гігантських кроликів.

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Нарешті, якщо вас вітають у бельгійській родині, цієї неділі в меню може бути баранина. Це традиційна трапеза. На десерт є пиріг під назвою "Великоднє гніздо". І ми прикрашаємо цей торт…очевидно…невеликою кількістю цукру чи шоколадних яєць! Я кажу вам, що бельгійці будуть у захваті від цього! Смачного

Cet article s'adresse en priorité aux Ukrainiens arrivés chez nous depuis le déclenchement de la guerre. Nous leur parlons ici des chasses aux oeufs et autres traditions de Pâques, en Belgique.

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