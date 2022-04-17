Полювання на яйця та інші великодні традиції

У Бельгії ми святкуємо Великдень у ці вихідні… тому що найбільш представлена ​​релігія тут — католицька релігія. Тоді як в Україні, де православних набагато більше, Великдень святкують через тиждень.

Ми вирішили розповісти вам про великодні традиції серед бельгійців. Незалежно від того, релігійні вони чи ні, ви побачите… всі вони гуляють по-своєму!

Віруючі ходять на месу по неділях, щоб відсвяткувати Воскресіння Христове.Але найпоширенішою і святковою традицією є полювання на яйця. Незалежно від того, чи зварені круто, чи шоколадні, ви не можете пропустити їх на Великдень: яйця повсюди. У деяких місцях, таких як садиби, парки, поля чи просто приватні сади, яйця заховані скрізь. А діти намагаються знайти якомога більше.