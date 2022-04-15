Леон допомагає неповнолітнім без супроводу в Бельгії

Бельгія шукає нових "опікунів" для українських дітей чи підлітків, які прибувають на територію без сім’ї.

Бути опікуном неповнолітнього без супроводу для деяких бельгійців є скаладною справою. За цією професією працює 500 чоловік. Ми познайомилися з Леоном, бельгійцем, який уже 15 років опікується неповнолітніми без супроводу.

"Перша мета — підготувати досьє з молодою людиною, щоб вона могла отримати посвідку на проживання. Є весь аспект його досвіду під час процедури. Ми піклуємось про його навчання в школі, медичне спостереження, проживання, взаємні фонди, банківську картку… SIM-карту, зустріч у школі. Це дійсно весь аспект повсякденного життя, який виконується паралельно з процедурою! Мені це багато дає, а він, багато отримує з цього. "

Бельгія зараз шукає сотні нових опікунів. Але швидко подбати про молодь вони не зможуть, бо спочатку треба пройти навчання. Тому це може зайняти багато часу.



Cet article s'adresse en priorité aux Ukrainiens arrivés chez nous depuis le déclenchement du conflit. Nous leur proposons ici le témoignage de Léon, tuteur pour mineurs non accompagnés.