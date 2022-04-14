Ви приїхали на машині з України. Як в усьому розібратися?

Спочатку поговоримо про водійські права...

Ваші водійські права можна обміняти на бельгійські права в комуні. У кожній комуні своя процедура, тому найкраща порада – звернутися до комуни, де ви проживаєте. Майте на увазі, що обмін ліцензії має бути здійснений протягом 6 місяців після вашого прибуття в Бельгію.

А як щодо страховки? Багато з вас цікавляться цим...

Якщо ваш автомобіль був добре застрахований в Україні, нічого страшного: у вас також у Бельгії порядок.

Але якщо ваш автомобіль не був застрахований, ви повинні оформити "прикордонне страхування". Це тимчасове страхування, яке діє 30 днів. В принципі, цю страховку вам запропонували на кордонах країн, які перетинаються, таких як Угорщина, Румунія, Польща. Також в Бельгії ви маєте можливіть придбати страховий поліс, який буде чинний.

Нарешті, чи потрібно міняти номерний знак автомобіля?

Питання виникне, якщо ви перебуваєте в Бельгії більше 6 місяців. Тоді вам доведеться зареєструвати автомобіль в Бельгії, а також застрахувати його в Бельгії.

Якщо вам потрібно оформити прикордонне страхування, бельгійські страхові компанії погодилися, що ці страхування керуються в одному місці, в P&V в Антверпені. Зв'язатися з агентством можна за посиланням: auto.asapdm@pv.be

Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur expliquons quelles démarches faire pour être en ordre si ils sont venus en Belgique avec leur propre véhicule.