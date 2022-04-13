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Ukraine - Україна

Передбачте також і секонд хенд

Передбачте також і секонд хенд
il y a 1 heure1 min
Par Charlotte Legrand

Багато з вас приїхали майже з нічим у валізах... Але сезони міняються, діти ростуть, і вам не вистачає одягу чи техніки? Ми пропонуємо вам трохи поговорити  про секонд-хенд в Бельгії.

Існує чимало магазинів, присвячених цьому ринку, чи то в Брюсселі у Фландрії, чи в Валлонії.

Серед найвідоміших брендів ми знаходимо "les petits riens". У Фландрії його називають "Spullen hulp". Ви знайдете 30 магазинів цього типу в багатьох великих містах, звичайно, в Брюсселі, а також у Шарлеруа, Льєж, Намюр, Вавр.

 ви там зможете знайти  дитячий  одяг,книги, іграшки, меблі...тощо

Червоний Хрест також приймає вас у своїх  магазинах одягу, де ви можете придбати одяг та взуття за дуже низькими цінами. Навіть безкоштовно, якщо у вас є фінансові проблеми.

Магазини Terre та Ressourceries також спеціалізуються на секонд-хенді.

В Бельгії,  60% жителів регулярно купують там б/у техніку.

Cet article s'adresse en priorité aux populations arrivées d'Ukraine depuis le déclenchement du conflit. Nous leur donnons ici quelques "bons plans" pour se fournir en articles de seconde main. 

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