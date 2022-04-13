Невдовзі буде можливість обміняти гривні на євро? Процес пішов!

Рада Європейського Союзу згадала про проблему, з якою зараз стикається багато українців, і про неможливість обміну місцевої української валюти в країнах-членах.

Європейський Союз пропонує державам-членам створити механізми, які дозволять усім українцям, включаючи дітей, обмінювати до 10 000 гривень (це приблизно 310 євро). Ця операція буде дійсна протягом 3 місяців. Це було б безкоштовно та за офіційним курсом, опублікованим Національним банком України.

Цю рекомендацію ще має офіційно прийняти Європейський Союз (ймовірно, 19 квітня). Тоді кожна держава, включаючи Бельгію, все одно зможе вирішити, дотримуватися рекомендації чи ні. Тож побачити, чи вдасться найближчими тижнями обміняти ці знамениті гривні, які сплять у гаманцях багатьох українців!

Cet article s'adresse en priorité aux personnes arrivées d'Ukraine depuis le déclenchement du conflit. Nous évoquons ici une recommandation du Conseil de l'UE concernant les possibilités d'échange des hryvnias, la monnaie locale ukrainienne.