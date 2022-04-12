Я Шукаю свою родину

Якщо Ви втратили зв'язок зі своєю родиною через ситуацію в Україні, бо ваші близькі були змушенні покинути домівку та десь сховатисяь І вони не мають доступ до телекомунікацій.

Можна звернутися до Червоного Хреста, де є спеціальна служба розшуку сімей. Це називається службою відновлення "Family Links".

Ви знайдете там як звязатися з цією службою. На веб-сайті Missing Children Europe ви

можете повідомити про зникнення української дитини та знайти список українських дітей, які зараз зникли безвісти.

www.restoringfamilylinks.be

Rode Kruis-Vlaanderen : 015 44 34 07

Croix-Rouge de Belgique : 081 77 16 48 service.rlf@croix-rouge.be

Ось кілька порад, щоб уникнути втрати зв’язку з родиною:

- Вивчіть напам'ять номери телефонів та електронні адреси членів вашої родини

- Запам'ятайте імена користувачів і паролі для своїх акаунтів у соціальних мережах Якщо ви їдете в дорогу, повідомте про свій маршрут своїм близьким

- Повідомте рідних про своє місцезнаходження якомога швидше

- Якщо подорожуєте з дітьми, переконайтеся, що вони знають ім'я та прізвище своїх батьків

- Як тільки ви втратите зв'язок зі своєю сім'єю, шукайте присутність Червоного Хреста або Червоного Півмісяця

Cet article s'adresse en priorité aux populations arrivées d'Ukraine suite au déclenchement du conflit. Nous leur expliquons ici comment retrouver des membres de leur famille grâce à des organismes comme la Croix-Rouge ou Missing Children Europe.