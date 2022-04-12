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Ukraine - Україна

Ви вакциновані проти кору?

Ви вакциновані проти кору?
il y a 1 heure1 min
Par Charlotte Legrand

За останні роки в Україні різко зросла кількість хворих на кір.

Тому в Європі влада задає питання про ризик поширення кору в інші країни. 

Враховуючи потоки населення на даний момент. І мільйонів українців покинули свою країну. Що робити ?

У Бельгії влада не хоче хвилюватися, але подвоює пильність. Мета – посилити вакцинацію. Пропонуйте його, систематично, новачкам.

Дуже практично у Валлонії AVIQ (це агентство, яке займається охороною здоров’я та сім’єю) розпочинає інформаційну кампанію. Французькою, англійською та українською мовами.

Повідомлення ? Відразу після прибуття пройдіть огляд у лікаря загальної практики. Саме лікар зможе визначити, чи підлягаєте ви вакцинації. Якщо вам потрібно мати нагадування.Влада також має намір підвищити обізнаність серед бельгійців. Бо ще не всі ще вакциновані проти кору чи інших захворювань.  

Cap 48

Солідарність у Бельгії також означає підтримку асоціацій, які допомагають людям, які прибули з України. Cap 48 та Viva For Life, організації RTBF, вирішили запустити пожертвування. Дати можливість певним асоціаціям наймати персонал. 

Такими асоціаціями є, наприклад, "Mentor Jeunes", асоціація Мар’яни Вукадинович. Наразі до неї надходить багато звернень щодо догляду за українськими дітьми. І їхні приймаючі сім’ї.

"Допомога молоді попросила нас наглядати за 35-50 молодими неповнолітніми українцями без супроводу які  в приймаючих сім’ях. Тому наша щоденна робота насправді полягає в тому, щоб підготувати приймаючі сім’ї, І, перш за все, провести встановлення відносин між сім’ями та молодими людьми, а потім контролювати ситуацію Щоб з’ясувати, яка молода людина найкраще вписується в яку сім’ю. Встановлення відносин дійсно дуже важливий крок. ми не збираємося віддавати дітей 3-х років у сім’ю, де можуть проживати підлітки, і навпаки".

Cet article s'adresse en priorité aux personnes arrivées d'Ukraine depuis le début du conflit. Nous évoquons dans cet article des questions liées à la vaccination des réfugiés ainsi qu'un appel aux dons lancé par Cap 48 et Viva For Life engagées dans l'accueil des Ukrainiens.

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