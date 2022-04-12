Ви вакциновані проти кору?

За останні роки в Україні різко зросла кількість хворих на кір.
Тому в Європі влада задає питання про ризик поширення кору в інші країни.
Враховуючи потоки населення на даний момент. І мільйонів українців покинули свою країну. Що робити ?
У Бельгії влада не хоче хвилюватися, але подвоює пильність. Мета – посилити вакцинацію. Пропонуйте його, систематично, новачкам.
Дуже практично у Валлонії AVIQ (це агентство, яке займається охороною здоров’я та сім’єю) розпочинає інформаційну кампанію. Французькою, англійською та українською мовами.
Повідомлення ? Відразу після прибуття пройдіть огляд у лікаря загальної практики. Саме лікар зможе визначити, чи підлягаєте ви вакцинації. Якщо вам потрібно мати нагадування.Влада також має намір підвищити обізнаність серед бельгійців. Бо ще не всі ще вакциновані проти кору чи інших захворювань.