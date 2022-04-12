Ви вакциновані проти кору?

Солідарність у Бельгії також означає підтримку асоціацій, які допомагають людям, які прибули з України. Cap 48 та Viva For Life, організації RTBF, вирішили запустити пожертвування. Дати можливість певним асоціаціям наймати персонал.

Такими асоціаціями є, наприклад, "Mentor Jeunes", асоціація Мар’яни Вукадинович. Наразі до неї надходить багато звернень щодо догляду за українськими дітьми. І їхні приймаючі сім’ї.

"Допомога молоді попросила нас наглядати за 35-50 молодими неповнолітніми українцями без супроводу які в приймаючих сім’ях. Тому наша щоденна робота насправді полягає в тому, щоб підготувати приймаючі сім’ї, І, перш за все, провести встановлення відносин між сім’ями та молодими людьми, а потім контролювати ситуацію Щоб з’ясувати, яка молода людина найкраще вписується в яку сім’ю. Встановлення відносин дійсно дуже важливий крок. ми не збираємося віддавати дітей 3-х років у сім’ю, де можуть проживати підлітки, і навпаки".

Cet article s'adresse en priorité aux personnes arrivées d'Ukraine depuis le début du conflit. Nous évoquons dans cet article des questions liées à la vaccination des réfugiés ainsi qu'un appel aux dons lancé par Cap 48 et Viva For Life engagées dans l'accueil des Ukrainiens.