Актуальні новини цього вівторка

Співробітники заводу Ferrero в Арлоні, на півдні Бельгії, стурбовані своїм майбутнім. Що буде в найближчі кілька тижнів?

Треба сказати, що фабрика перебуває у великих труднощах, після відкликання всієї продукції Kinder, яку вона виробляє.

Ми вже розповідали вам про це... Деякі з цих продуктів, зокрема знамениті яйця з іграшками всередині, містили сліди сальмонели. Агентство з безпеки харчових ланцюгів закрило фабрику Ferrero і попросило відкликати вже продану продукцію. Деякі були на іншому кінці світу, в Новій Зеландії!

Якщо ви купили Kinder, ви можете повернути їх у магазин. З підтвердженням покупки, в ідеалі, щоб бути впевненим у отриманні повернення.

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Прем'єр-міністр Олександр Де Кру продовжує подорож біля кордонів з Україною.

Зараз він перебуває в Польщі. Сьогодні він під’їде до українського кордону, щоб зустріти туди бельгійські бригади, які привозять аварійне обладнання: аптечки, продукти харчування та електрогенератори.

Після Польщі Олександр Де Кру вирушить до Румунії, де відвідає 300 бельгійських солдатів, які перебувають там у складі сил швидкого втручання НАТО.

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Про спорт "Червоне полум'я" хочуть перемогти сьогодні вночі в Косові. "Червоне полум’я" — гравці збірної Бельгії з футболу. Вони хочуть кваліфікуватися на ЧС-2023 серед жінок.

"Червоне полум'я" зараз займає 2-е місце у своїй групі, тому в плей-офф, щоб отримати доступ до чемпіонату світу.

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Нарешті, паризький Діснейленд сьогодні святкує своє 30-річчя.

Паризький Діснейленд є туристичним центром номер один у Європі.

Близько п’ятнадцяти мільйонів відвідувачів на рік.

Cet article s'adresse en priorité aux populations arrivées d'Ukraine depuis le déclenchement du conflit. Nous leur donnons ici quelques repères d'actualité, en ce 12 avril.