безкоштовні парки розваг для українців

Бельгійці розпочинають другий тиждень Великодніх свят. Гарна погода повернулася. Щоб очистити розум, деякі сім’ї відправляються в парки розваг. Зазначимо, що деякі парки Валлонії приймають переселенців з України безкоштовно. Це парк Walibi у Вавре. Парк розваг, де любителі гострих відчуттів будуть у захваті.

Для Walibi це також безкоштовно, українські біженці повинні підійти до ІНФО-кіоску, праворуч від входу, і пред'явити свої українські документи або додаток 15 або картку А, і вони ввійдуть безкоштовно.



Парки групи Plopsa також є безкоштовні та доступні для всіх дітей віком до 14 років за наявності документа, що посвідчує особу. Їхні батьки також можуть скористатися знижками на вході. Ось список відповідних парків у Бельгії: Plopsaland De Panne, Plopsaqua De Panne, Plopsa Indoor Hasselt, Plopsa Station Antwerp, Plopsaqua Hannut-Landen, Plopsa Coo.

Les parcs du groupe Plopsa sont aussi accessibles gratuitement à tous les enfants agés de moins de 14 ans, sur présentation d'une pièce d'identité ou d'un passeport. Leurs parents peuvent aussi bénéficier de réductions à l'entrée. Voici la liste des parcs concernés en Belgique: Plopsaland De Panne, Plopsaqua De Panne, Plopsa Indoor Hasselt, Plopsa Station Antwerp, Plopsaqua Hannut-Landen, Plopsa Coo.

Plopsa

Домен Han-sur-Lesse надав безкоштовний доступ для українців. Там є печери та зоопарк.

Ось умови: Вам потрібен паспорт або посвідчення особи України Можливо, додаток для біженців або картку А Щоб "купити" квитки, необхідно перейти за посиланням https://tickets.grotte-de-han.be/fr/classic. Якщо вас супроводжують бельгійці, вони повинні заплатити за квиток, тому робіть замовлення 2 частинами, щоб уникнути проблем Для того, щоб українці були безкоштовними, їм потрібно ввести ПРОМОКОД: PROMUKRAINE.

Нарешті ви можете повернутися без оплати в провінційний домен Chevetogne.

Більше хороших новин Протягом 2022 року українці зможуть відвідувати парк без обмежень, але лише за пред’явленням: З їхнього паспорта З їхнього українського посвідчення особи. Звертаю вашу увагу на те, що люди, які їх супроводжують, а значить неукраїнці, повинні будуть оплачувати вхід до парку.

Зайдіть на наш веб-сайт, щоб дізнатися більше, тому що пред’явити своє посвідчення особи чи паспорт недостатньо, потрібно щоразу виконувати невелику процедуру. Вдалих прогулянок!

Cet article s'adresse en priorité aux populations déplacées d'Ukraine. Nous leur donnons ici quelques idées d'escapades dans des domaines ou des parcs d'attraction, qui accueillent gratuitement (sous conditions) les personnes venues d'Ukraine.