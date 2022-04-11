Бельгія хоче забезпечити кращий догляд за жертвами сексуального насильства

Бельгія хоче зробити більше для українок, які стали жертвами сексуального насильства під час вторгнення Росії в їхню країну. Та з тих пір, як вони втекли зі своєї країни.
Про це каже держсекретар з питань рівних можливостей Сара Шильц.
Для неї необхідно бути готовим відповісти на прохання постраждалих від війни та допомогти їм подолати те, що вони пережили.
Практично в Бельгії існують центри, що спеціалізуються на догляді за жертвами сексуального насильства. У цих місцях все робиться на місці: медична допомога, психологічна допомога, подача скарг до підготовлених поліцейських.
Бельгія займається перекладом листівок російською та українською, щоб надати всю необхідну інформацію. Телефонна лінія SOS Viol (0800 98 100) доступна англійською мовою.
Ми можете звернутись до СПВС в CHU Saint-Pierre de Bruxelles, du CHU de Liège, de l’UZA de Anvers et de l’UZ de Gand, кожного дня в будьякий час:
CPVS Bxl/ZSG Brussel : Rue Haute 320, 1000 Brussel - cpvs@stpierre-bru.be - 02/535 45 42
CPVS Liège: Rue de Gaillarmont 600 à 4032 Chênée, Entrée par le service des urgences CHU Liège, Urgences des Bruyères - cpvs@chu.alg.ac.be - 04/367 93 11
- ZSG Antwerpen : Zorghotel Drie Eiken (+0), UZA-campus, Drie Eikenstraat 655, 2650 Edegem - zsg@uza.be - 03/436 80 50
ZSG Gent : Entrée 47 du CHU Gent (UZ Gent, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent) - zsg@uzgent.be - 09/ 332 80 8
Cet article s'adresse en priorité aux personnes arrivées d'Ukraine depuis le début du conflit. Nous leur détaillons ici quelques pistes évoquées par les autorités belges pour mieux prendre en charge les victimes de violences sexuelles.