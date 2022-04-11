Бельгія хоче забезпечити кращий догляд за жертвами сексуального насильства

Бельгія хоче зробити більше для українок, які стали жертвами сексуального насильства під час вторгнення Росії в їхню країну. Та з тих пір, як вони втекли зі своєї країни.

Про це каже держсекретар з питань рівних можливостей Сара Шильц.

Для неї необхідно бути готовим відповісти на прохання постраждалих від війни та допомогти їм подолати те, що вони пережили.

Практично в Бельгії існують центри, що спеціалізуються на догляді за жертвами сексуального насильства. У цих місцях все робиться на місці: медична допомога, психологічна допомога, подача скарг до підготовлених поліцейських.

Бельгія займається перекладом листівок російською та українською, щоб надати всю необхідну інформацію. Телефонна лінія SOS Viol (0800 98 100) доступна англійською мовою.

Ми можете звернутись до СПВС в CHU Saint-Pierre de Bruxelles, du CHU de Liège, de l’UZA de Anvers et de l’UZ de Gand, кожного дня в будьякий час: