Інфекційне захворювання у кіндер сюрпризі

Якщо ви любите шоколадки кіндер, будьте обережні! Бельгійське Федеральне Aгентство з питань перевірки харчових продуктів, відкликає вироби марки Ferrero, через наявність слідів сальмонели.

Наявність сальмонели була виявлена ​​15ого грудня в місті Арлон у Бельгії. У компанії Ferrero пояснюють, що проблема виникла через фільтр на виході з двох резервуарів із продукцією.

Вона повідомляє, що матеріали та готова продукція заблоковані та не доставлені.

Згідно з останнім офіційним звітом, 105 випадків сальмонелли були пов’язані з цими продуктами в Європейському Союзі та Великобританії.

У Ферреро повідомили , що справа розслідується. Компанія видалила заражений фільтр і підвищила рівень контролю над продукцією. Але поки що краще бути обережними і наразі уникати шоколаду кіндер.

Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons du problème des oeufs en chocolat Kinder Surprise contaminés à la salmonellose.