Бельгійський план по надзвичайній ситуації з газом

Уряд Бельгії вирішив прийняти надзвичайний план для подолання можливого падіння поставок російського газу.

Навіть якщо на даний момент ризику дефіциту немає, бельгійський уряд хоче бути обережним.

План передбачає три рівні тривоги залежно від рівня дефіциту. Кожен рівень відповідає ряду заходів. Споживання газу контролюватиметься, а в разі значної нестачі будуть введені обмеження. Заходи, які в першу чергу будуть спрямовані на великих споживачів, таких як промисловість. Сім’ї будуть останніми, кого торкнуться обмежень у разі великої нестачі. Крім того, федеральний уряд планує транслювати повідомлення, які заохочують бельгійців звернути увагу на споживання газу. Ми повинні подумати про низку простих жестів, які дозволять зменшити залежність від російського газу на знак солідарності з Україною.

Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons du plan gaz mis au point par le gouvernement fédéral belge en cas de pénurie de gaz russe.