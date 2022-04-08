Чому бельгійців настільки цікавляться виборами у Франції ?

У ці вихідні французи голосуватимуть за свого майбутнього президента. Є дванадцять кандидатів : 4 жінки та 8 чоловіків. Президент Франції обирається безпосередньо населенням, голосування за принципом відносної більшості ,у два тури ,на п'ятирічний термін.

Голосування у Франції не є обов'язковим. Бельгійці з великим інтересом стежать за цими виборами. Але чому саме?

Насправді, Бельгія та Франція мають багато спільного: Спочатку мова, для тих хто в Бельгії розмовляє французькою. А потім, географічно, Франція недалеко від Бельгії, це сусідня країна. Ви можете легко перетнути кордон, щоб відправитися до якогось міста на півночі Франції. До Парижа їхати всього півтори години, якщо ви сідете на потяг Thalys з вокзалу Gare du Midi в Брюсселі.

Бельгійці також багато дивляться французькі програми, знають французьких зірок, французьке кіно та музику. Це дивно, але франкомовні бельгійці іноді знають життя та поточні події у Франції краще, ніж фламандське життя та поточні справи у своїй власній країні. І навпаки, у Нідерландомовній Фландрії інтерес до французької культури та політики загалом більш обмежений, ніж у Валлонії та Брюсселі.

У будь-якому випадку, франкомовні бельгійські дуже уважно стежать за цими виборами. RTBF відправив кількох журналістів до Франції, щоб стежити за цією подією.

Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur expliquons pourquoi les Belges s'intéressent tellement à l'élection présidentielle française.