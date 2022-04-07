Червоний Хрест організовує психологічну підтримк

Від початку конфлікту в Україні Бельгійський Червоний Хрест тісно співпрацює з владою. Він докладає всіх зусиль, щоб перший прийом в Бельгії людей, які втікають з України, відбувся в максимально гідних і гуманних умовах. Команди служби екстреної психосоціальної допомоги Червоного Хреста присутні в Heysel, а також для підтримки комун, які цього просять.

Вони можуть супроводжувати вас і направити до людей прямо з процедури реєстрації в Heysel. За бажанням можна звернутися до психологів, які навчаються в кризовій психології, прийомі та психосоціальній підтримці. Їх ключові слова: посилання, вітання та адаптована підтримка. Їхня місія – підтримка українського населення, яке страждає від тривоги, симптомів сильного стресу, нездужання. Водночас у деяких комунах також створено системи психосоціальної підтримки. Дізнайтеся!$

Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur expliquons que la Croix-Rouge de Belgique met un service d'aide psychologique à leur disposition.