У Брюсселі варять українське пиво !

Крафтовий пивоварний завод зі Львова, що на заході України, відправив сюди пивовара, щоб він виготовив пиво у співпраці з Брюссельською пивоварнею Senne. Символ боротьби та надії, але також і напій для допомоги людям в Україні. З початком війни діяльність львівської пивоварні "Правда" повністю змінилася.

"Ми перестали робити пиво, а замість цього робимо коктейлі Молотова. Тому що це набагато доречніше. Ми знайшли спосіб доставити ці коктейлі Молотова туди, куди вони потрібні. Це все, що ми могли зробити", – каже львівська пивоварка Юліана. Бабій.

"Schieve Kolos" — бельгійське пиво з українськими хмелевими відтінками. Протягом кількох років його регулярно випускає "Правда" з Brasserie de la Senne у Брюсселі. Schieve Kolos, це його назва наразі, та творці хочуть перейменувати на назву яка буде більш надихати. Відтепер Брюссель та Львів разом варять для України пиво з українським хмелем. Кошти від продажу будуть передані постраждалому населенню України.

Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur expliquons qu'une brasserie ukrainienne de Lviv brasse une bière avec la brasserie de la Senne à Bruxelles.