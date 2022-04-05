Важливість мати медичне страхування

У Бельгії кожен зобов'язаний мати медичну страховку, таким чином частково відшкодувати медичну допомогу: витрати на консультації лікаря, певні ліки або витрати на госпіталізацію. Тому українці, які прибувають до Бельгії, повинні зареєструватися в компанії взаємного страхування на свій вибір, їх кілька (Solidaris, Partenamut, Mutualité Chrétienne, Mutualité Neutre тощо). Приєднання до компанії взаємного страхування не є безкоштовним, і ціни змінюються залежно від типу та компанії страхування. Але безпечніше платити трохи щомісяця, щоб бути в безпеці для здоров’я, ніж не лікуватися, оскільки це занадто дорого.

Для полегшення вашої реєстрації медична каса "Solidaris" надала особу, яка володіє українською мовою, яка допоможе вам з реєстрацією та відповість на всі ваші запитання. Щоб мати зустріч саме з цим співробітником, необхідно записатися на прийом за номером 02-506.96.01 або 02-506.96.05.

Крім того, на нашому сайті ви знайдете список необхідних документів, які треба мати з собою перед зустрічю в Solidaris.

Mutualité Chrétienne пропонує спеціальний тариф для українців, які бажають придбати свою медичну страховку.

Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons de l'importance de s'affilier à une mutuelle.