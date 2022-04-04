Дуже важливо зареєструватись, там де ви живете

Перше, що шукають українці, приїжджаючи до Бельгії, – це житло. Деякі бельгійці пропонують житло через facebook. Це зручно і швидко проходить. Але проблема в тому, що іноді люди, які вас вітають, хочуть вам допомогти, але не знають, що якщо ви хочете мати національний реєстраційний номер, ви повинні проживати разом із ними. Така ж проблема, коли хтось пропонує вам Rb'nB. Це дуже приємно, але це не дозволяє вам жити за цією адресою.

Однак вам потрібно мати фіксовану адресу, щоб отримати свій національний реєстровий номер у муніципалітеті, де ви проживаєте. Цей номер важливий для виконання адміністративних процедур, для роботи, для отримання пільг або для реєстрації в CPAS.

Якщо ви опинилися в такій ситуації, поверніться до Брюсселя в Heysel в залі 8. Де ви зареєструвалися, коли прибули до Бельгії. Там волонтери допоможуть знайти житло.

Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur expliquons l'importance de pouvoir se domicilier dans la commune où ils résident.