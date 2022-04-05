Світ страв Бельгії

Сьогодні я вирішила розповісти вам про те, що можна скуштувати в Бельгії. І те що ви почуєте, це буде не просто картопля фрі! Навіть якщо це, безсумнівно і також найвідоміші кулінарні страви в усьому світі!

Бельгія також є країною пива. У Бельгії є, тримайтеся, майже 1500 сортів пива, вироблених 250 пивоварнями, малими чи великими. Знадобиться трохи часу, щоб усе це скуштувати!

З солоного, ми починаємо з кількох страв, які "добре припадають до душі".

Le stoemp (Стумп), наприклад. Незамінна традиційна страва. Це свого роду пюре, змішане з овочами. Або капуста, або морква, цибуля-порей. А для супроводу ковбаси: ковбаса або кров’яна ковбаса.

Ще одна кулінарна особливість...народилася у Фландрії в місті Гент. Waterzooi (Ватерзой) має вигляд овочевого супу, в якому є шматочки курки, картоплі, моркви...

І не забуваємо про запечений цикорій. Тут дуже цінують. Разом з шинки, соусом бешамель і сиром...

Нарешті, якщо ви бачите в меню ресторану чи супермаркету філе американське: це яловичий фарш, сирий. Змішати з яйцем, каперсами та соусом. Його їдять з ... але так, картоплею фрі, звичайно ...

Що стосується сирів, то в Бельгії ви будете розпещені вибором, але будьте обережні! Деякі сири можуть мати дійсно сильний смак.

Віддаєте перевагу солодкому? Тож ви це вже знаєте. Бельгія відома своїм шоколадом. Але й його вафлі. Льєжські вафлі, брюссельські вафлі. Вони не однакові! А le cramique (Керамік) треба скуштувати. Це свого роду булочка, з родзинками. Ми їмо його вранці або як перекус. Нарешті, ви знаєте Speculoos? Це печиво з різними спеціями, які надають йому особливого смаку…

Давайте, друзі, приємного апетиту, якщо зголодніли!

Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons des spécialités culinaires belges.