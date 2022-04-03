Безкоштовний номер для відповідей на соціальні чи юридичні запитання українців та бельгійців, які їх приймають

Юристи та соціальні працівники громадської організації Caritas International Belgium відповідають на запитання бельгійців, які приймають українців.

Телефонна лінія доступна безкоштовно з понеділка по п’ятницю з 12:00 до 18:00. Інформаційна лінія WhatsApp доступна для всіх відповідей українською мовою за номером 0032/476.34.07.58.

Питання дуже різноманітного характеру можна вирішувати, але Caritas націлений на соціальні чи правові проблеми. Як отримати документи на проживання? Чи діють у нас українські водійські права? Або навіть питання про спільне проживання української родини та бельгійської родини, яка його вітає.

Cet article s'adresse en priorité aux populations arrivées d'Ukraine depuis le début du conflit. Nous leur donnons ici des numéros d'appel pour se faire aider en cas de problème juridique ou social.