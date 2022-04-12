Де знайти допомогу, якщо ви чекаєте дитину?

Ось кілька порад для вас.

У разі невідкладної допомоги негайно звертайтеся до відділення "швидкої допомоги" лікарні.

Догляд буде оплачуватися або CPAS комуни, в якій ви проживаєте, або взаємним, якщо ви вже є зареєстрованими.

Якщо це не надзвичайна ситуація, але ви хочете спостерігати під час вагітності, зателефонуйте в ONE, відділ з питань народження та дитинства. Там ви знайдете професіоналів, які організовують допологові консультації.

Допологові консультації безкоштовні та доступні для всіх.

Вас вітає гінеколог або акушерк, а також консультант перенатального центру.

Гінеколог або акушерка забезпечать безперебійне перебіг вагітності та здоров’я вашої дитини. Завдяки різноманітним обстеженням (аналіз крові, УЗД, аналіз сечі тощо) вони перевіряють, чи добре розвивається ваша дитина у вашому організмі та забезпечують баланс вашого здоров’я.

Консультант перенатального центру, тим часом, також присутній, щоб вислухати вас і відповісти на будь-які запитання щодо пологів, годування груддю, харчування під час вагітності тощо.

перелік пунктів прийому : ONE Bruxelles- Wallonie : Recherche - Office de la naissance et de l'enfance (one.be)

Contacts :

Brussels : 02 511 47 51 - asr.bruxelles@one.be

Brabant Wallon: 02 656 08 90 - asr.brabant.wallon@one.be

Hainaut : 065 39 96 60 - asr.hainaut@one.be

Liège : 04 344 94 94 - asr.liege@one.be

Luxembourg : 061 23 99 60 - asr.luxembourg@one.be

Namur : 081 72 36 00 / 081/72.36.02 - asr.namur@one.be

Cet article s'adresse en priorité aux populations arrivées d'Ukraine depuis le déclenchement du conflit. Nous évoquons ici les possibilités pour les femmes enceintes de se faire aider à moindre coût.