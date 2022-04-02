Шукаєте житло, але все здається дуже дорогим?

Можливо, це тому, що ви зосереджуєте свої дослідження на Брюсселі чи великих містах, як-от Антверпен чи Гент. У столиці середня орендна плата за квартиру становить 1100 євро. В Антверпені однокімнатну квартиру орендують приблизно за 700 євро.

Щоб знайти дешевше, радимо відійти від цих великих міст.

Ви вважаєте, що це погана ідея, тому що це не буде практично, наприклад, знайти роботу?

Бельгія - невелика країна, дуже добре обслуговується громадським транспортом. Є багато поїздів або автобусів, які можуть доставити вас до великих міст менш ніж за годину.

На нашому сайті ми розміщуємо карту бельгійської залізничної мережі. Таким чином, ви дізнаєтеся, які комуни мають станцію і на якій лінії вони розташовані.

карта залізничної мережі

Cet article s'adresse en priorité aux personnes arrivées d'Ukraine depuis le déclenchement du conflit. Nous évoquons ici le prix des loyers dans les grandes villes du pays.