Новини першого квітня в Бельгії

Сніг, на початку квітня… в Бельгії не часто. Зима була відносно м’якою, з невеликою кількістю снігу. Щоразу, коли йде сніг, на бельгійських дорогах чекають затори.

Дороги, які будуть дуже завантаженими в ці святкові вихідні. У Бельгії школи закриті на два тижні. Брюссельський аеропорт готується прийняти майже мільйон людей.

І поки ми говоримо про авіаперевезення... знайте, що квитки на літак дорожче починаючи з сьогоднішнього дня. Через новий бортовий податок.

З іншого боку, рахунки за газ зменшаться. Держава вирішила знизити податки на газ. Це вже було з електрикою. Уряд хоче дати поштовх сім’ям, щоб вони могли оплачувати рахунки за електроенергію. Ще одна зміна стосується зарплати працівників у Бельгії. З 1 квітня мінімальна зарплата збільшується на 100 євро брутто.