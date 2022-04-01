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Ukraine - Україна

Новини першого квітня в Бельгії

Новини першого квітня в Бельгії
il y a 1 heure2 min
Par Charlotte Legrand

Сніг, на початку квітня… в Бельгії не часто. Зима була відносно м’якою, з невеликою кількістю снігу. Щоразу, коли йде сніг, на бельгійських дорогах чекають затори.

Дороги, які будуть дуже завантаженими в ці святкові вихідні. У Бельгії школи закриті на два тижні. Брюссельський аеропорт готується прийняти майже мільйон людей.

І поки ми говоримо про авіаперевезення... знайте, що квитки на літак дорожче починаючи з сьогоднішнього дня. Через новий бортовий податок.

З іншого боку, рахунки за газ зменшаться. Держава вирішила знизити податки на газ. Це вже було з електрикою. Уряд хоче дати поштовх сім’ям, щоб вони могли оплачувати рахунки за електроенергію. Ще одна зміна стосується зарплати працівників у Бельгії. З 1 квітня мінімальна зарплата збільшується на 100 євро брутто.

Belga

Вас уже понад 7000, які подорожували поїздом тут, у Бельгії. Найзавантаженіші станції Брюссель-Міді та Льєж-Гіймен. Дві великі станції, де співробітники SNCB зустрічають та інформують українців. Поїздки в основному використовувалися для того, щоб доставити переселенців до реєстраційного центру в Heysel. Але майте на увазі, що по бельгійській залізничній мережі можна подорожувати безкоштовно. Слідкуйте за оновленнями, ми розповімо вам все в спеціальній послідовності на транспорті.

 

Тимчасовий захист зараз охоплює 25 тисяч українців. Наразі в Heysel немає дуже довгих черг. 2/3 людей зараз записуються на прийом в Інтернеті, перш ніж приєднатися до центру.

Цього вівторка за один день зареєструвалося 1000 людей. Відвідування тісно пов’язане з розвитком ситуації в Україні

 

У Фландрії справи рухаються, щоб краще влаштувати українських школярів. Фландрія хоче виділити більше бюджетів для шкіл, щоб створити спеціальні прийомні класи для новачків, які не розмовляють нідерландською. Метою також є проведення курсів українською мовою в зонах колективного прийому. Зробити це потрібно через онлайн-платформу Міністерства освіти України.

 

Нарешті, ми повинні покращити вакцинацію українців. Діти, зокрема. Так вважають європейські міністри охорони здоров’я. Серед своїх нинішніх пріоритетів вони поставили вакцинацію проти трьох хвороб: коронавірусу, поліомієліту та кору. Європа посилатиме дози на місцях, в Україну. Але також і в країнах, які приймають людей, які втекли від війни.

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І якщо якась інформація здалася вам дивною цієї п’ятниці. якщо ви читали дивовижну статтю в іншому місці. Якщо ви чули, як бельгієць сказав щось неймовірне... знайте, що в Бельгії є традиція 1 квітня. Це день жартів. Журналісти навіть вміщують це в новини на радіо чи телебаченні. Обіцяю: вам сказали лише правду на RTBF Україна.

Ce contenu s'adresse en priorité aux Ukrainiens arrivés en Belgique depuis le début du conflit. Nous leur donnons ici quelques repères d'actualité. 

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