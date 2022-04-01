Обмін гривні на євро: в Бельгії неможливо!

Громадяни України не можуть конвертувати свої банкноти гривні в євро: жоден банк, жоден обмінний пункт не приймає їх банкноти.

Чому ?

Ми задали питання в пункті обміну валют. Його менеджер пояснив нам, що він нічого не може зробити з гривнею. Ніхто не хоче потім викуповувати українську валюту.

Така ж реакція, така ж відмова на стороні бельгійських банків. Депозити наразі неможливі. Обмінний курс встановлюється українським центральним банком, але оскільки він більше не працює, офіційного курсу немає.

І ця проблема не характерна для Бельгії! Усюди в Європі так само. Міністри фінансів Європейського Союзу мають розповісти про це найближчими днями.

Що робити під час очікування?

Можна відкрити рахунок і скористатися карткою. Бельгійські банки дозволяють особам відкривати "основний" банківський рахунок, корисний для отримання соціальної допомоги від CPAS або, пізніше, можливої ​​зарплати. Теоретично, українці також можуть використовувати у нас свій український рахунок та свої українські банківські картки. Але тут знову обережно: до нас дійшли свідчення, за якими були побоювання.

Cet article s'adresse en priorité aux populations arrivées d'Ukraine depuis le début du conflit. Nous leur expliquons ici pourquoi elles ne peuvent pas échanger leur monnaie locale, dans une banque ou un bureau de change belge.