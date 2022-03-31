Як отримати сімейні допомоги ?

У Бельгії сім'ї можуть отримувати сімейні допомоги. Що це саме ? Це грошові перекази, призначені для сімей, щоб допомогти їм піклуватися про своїх дітей. Суми, що виплачуються, залежать від кількості дітей та регіону країни, в якій ви проживаєте. Щоб скористатися цим, ви повинні бути зареєстровані в муніципалітеті. Після отримання тимчасового захисту ви отримуєте картку А. Отримавши цю картку A, ви можете приєднатися до сімейного фонду допомоги. Ці організації, є державні чи приватні, які щомісяця будуть відповідати за виплату сімейної допомоги.

"Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur expliquons les démarches à effectuer pour pouvoir bénéficier d'allocations familiales".