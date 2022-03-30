У вас ще немає національного реєстраційного номера в Бельгії? Ось можливе пояснення!

Перш за все, пам’ятайте, що національний реєстровий номер – це унікальний персональний ідентифікатор, що складається з 11 цифр. Його мета — мати можливість точно визначити місцеперебування кожної людини в Бельгії. Він також містить багато корисної інформації для доступу до ваших прав.



Якщо ви розпочали адміністративні процедури, ви отримали документи. Серед них – додаток 15.

Деякі українці не знаходять там національного реєстрового номера. Замість цього вони знаходять лише дату свого народження. Чому ?



Ймовірно, це тому, що адресу заявника ще потрібно перевірити. Постійна чи тимчасова адреса, у місцевих чи в притулку: повинен пройти поліціянт. Перевірити, чи на цей час ця особа там дійсно проживає. Потім поліціянт надсилає рапорт до муніципалітету.



Лише після цього комуна викличе заявника для оформлення посвідки на проживання, реєстрації в реєстрі іноземців та замовлення карти А (тимчасова охорона на один рік).

Це може зайняти деякий час.



Чи можна працювати навіть без національного реєстраційного номера?

Так. Подивіться на свій додаток 15. Якщо біля "ринок праці" написано "необмежено", то ви можете легко влаштуватися на роботу.

Cet article s'adresse en priorité aux personnes arrivées d'Ukraine depuis le début du conflit. Nous leur expliquons dans cet article pourquoi il faut un certain délai avant de recevoir un numéro de registre national.