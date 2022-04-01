як безкоштовно подорожувати по Бельгії?

Ви щойно прибули до Бельгії й не знаєте, як пересуватися по країні.

Вам доступні кілька транспортних рішень.



Отримати безплатні квитки на транспорт можна в різних місцях. На Gare du Midi в Брюсселі Help Brussels дає їх тим, хто має поїхати в Heysel. У Heysel Федасіл робить те саме, щоб українці могли дістатися до житла.



На другому етапі цим питанням займатиметься CPAS вашої комуни. Саме тут ви зможете отримати, якщо будуть дотримані умови, поновлення цього квитка. Квитки на автобус, наприклад. Автобусні компанії STIB у Брюсселі, DE Lijn у Фландрії та TEC у Валлонії.

STIB - Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (stib-mivb.be)

TEC (letec.be) De Lijn Кілька слів про потяг:

Якщо ви прибули поїздом з Німеччини, можливо, ви отримали квиток Deutsche Bahn Helpukraine. Цей квиток дозволяє вам безкоштовно подорожувати між вокзалами Бельгії, а також між Бельгією, Німеччиною, Нідерландами, Люксембургом та Францією. Якщо у вас немає цього квитка, ви можете пред’явити український документ, що посвідчує особу: посвідчення особи, паспорт... і ви можете безкоштовно подорожувати поїздом, у Бельгії та в прикордонній мережі.

Trouver un train et consulter les horaires

карта залізничної мережі



Якщо вам потрібно залишити Бельгію, є також рішення "BlablaCar".

Це автобуси, які курсують по всій Західній Європі. І тут також безкоштовно для українців, якщо ви попросите про це заздалегідь. Для цього потрібно зайти на вебсайт blablacar.

Надіслати запит – Довідковий центр (blablacar.com)

Ви повинні зв’язатися з blablacar через вебсайт blablacar.com.ua. Пояснення будуть давати українською мовою. Є можливість зробити запит, отримати безплатні путівки.

Виберіть BlaBlaCar Bus, потім у полі Опис напишіть "УКРАЇНА" та поясніть свій запит.

Вкажіть своє ім’я так, як воно вказане у паспорті, яке буде перевірено пізніше. Після перевірки цієї інформації ми надішлемо вам квиток на автобус електронною поштою.

Громадяни України можуть подорожувати в межах Шенгенської зони (Бельгія, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди). Для міжнародних поїздок до Великобританії та Швейцарії рекомендується заздалегідь поцікавитися умовами в’їзду в країну.

Cet article s'adresse en priorité aux populations qui arrivent d'Ukraine. Dans cet article, nous leur donnons des informations sur les possibilités de voyager gratuitement, en Belgique, grâce aux transports en commun.