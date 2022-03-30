Уникайте житлового шантажу!

Деяким українкам пропонують житло в обмін на домашню роботу, масаж або сексуальні послуги. Міністерство внутрішніх справ навіть видало циркуляр, щоб оповістити комуни та відділення поліції. З боку Валлонії платформа Solidarité Ukraine примножує чеки. Близько 30 підозрілих пропозицій допомоги вже відкликано.



Ірина прибула до Бельгії 23 березня. Прийняла її бельгійська родина, з якою все було добре, ця 27-річна українка швидко шукала інше житло, тому що її мати збиралася приєднатися до неї. Вона звернулася до групи, яка допомагає біженцям, але не сподівалася отримати непристойних пропозицій. "Я опублікувала у групі Facebook повідомлення з проханням про житло в Бельгії, і одразу отримала приватні повідомлення від чоловіків, які просили мене зробити масаж. Ці хлопці запитали у мене мій вік, вони сказали, що можуть прийняти лише молодих жінок без дітей або написали, що віддають перевагу лише молодим струнким і красивим жінкам. Були також пропозиції, де мені казали "ти можеш залишитися у мене вдома, але за умови, що ти займаєшся домашньою роботою", "я також можу займатися мовами з тобою"...



Ірина не наважилася скаржитися ні в міліцію, ні господарям. "Я відразу видалила ці повідомлення та заблокувала їх авторів. Відтоді я бачила у Facebook, що інші жінки отримували такі ж пропозиції. Загалом, адміністратори цих груп видаляють їх і уникають розміщення такого типу профілю на своїй сторінці, але іноді це буває важко, оскільки є багато повідомлень для перевірки та багато людей, які звертаються за допомогою. Тому нелегко все зрозуміти та розібратися..."



Подальший контроль

В цій ситуації вразливість українських жінок наша влада усвідомлює. Міністри внутрішніх справ, юстиції, притулку та міграції щойно попередили бургомістрів та працівників поліції, ба більше вони попросили їх бути максимально пильними щодо контролю кандидатів на житло. Витяг: "Щоб запобігти зловживанню та експлуатації, місцеві органи влади повинні вимагати від усіх повнолітніх членів сімей, які подають заяву на житло, витяг із судимості або дозвіл на ознайомлення з нею. Будь-яка особа, якій компетентний орган доручає завдання щодо розміщення та допомоги особам, які перебувають у втечі, зобов’язана повідомляти поліції про будь-який факт, що свідчить про ризик для фізичної недоторканності особи, які перебувають у втечі. Після цього поліція проведе відповідну перевірку. "



Міністр юстиції Вінсент Ван Квікенборн обіцяє перевірки: "80% тих, хто втікає, — жінки та діти. Бельгійці намагаються їм допомогти, пропонуючи житло. Переважна більшість з них робить це з добрими намірами. Але разом з тим ми хочемо запобігти якомога більше зловживань з боку нечесних людей, таких як експлуатація та/або торгівля людьми".



30 підозрілих пропозицій допомоги вже видалено

На платформі, яку створила Валлонія, щоб перерахувати всі пропозиції житла, вже є тисяча пропозицій. З платформи вже видалено близько тридцяти підозрілих або невідповідних пропозицій.

Незважаючи ні на що, зловмисникам вдається прослизнути крізь щілини.

Cet article s'adresse en priorité aux Ukrainiens arrivés chez nous depuis le début du conflit. Dans cet article, nous les mettons en garde contre le "chantage au logement".



