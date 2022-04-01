Якою мовою розмовляють у Бельгії?

Бельгія маленька країна, але має три офіційних мов: французька, ніделрандська та німецька. В основному на них розмовляють у певних регіонах країни. Ні півночі, у Фландріі розмовляють на Нідерландскій. На півдні країни, у Валонїі, в таких містах як : Charleroi, Liège, Namur, Arlon, розмовляють французькою. Є вийняток : маленька зона праворуч: німецька громада, там люди розмовляють німецькою.

А як там у Брюсселі ? Брюссель: столиця Бельгії, двух мовна. Французька та нідерландська є офіційними мовами. Але ви там зможете почути багато інших мов, так як у Брюсселі існують 150 національностей.

Це дуже космополітичне місто, в якому є багато міжнародних установ. Брюссель- столиця Європейського Союзу , і там також розташована штаб квартира НАТО.

З цієї причини там також зможете часто почути Англіцськку мову.

Але, якщо місцеві жителі розмовляють мовою яка вам здається трохи дивною, та яку ви не впізнаєте, це можу бути місцевий Патуа, наприклад Валлонскька. Цим діалектом розмовляє десята частина населення півдня країни.

Cet article s'adresse en particulier aux populations déplacées d'Ukraine, arrivées chez nous depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur expliquons quelles langues sont parlées en Belgique.

