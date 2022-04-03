Пільги, житло, робота: які права мають українці?

Українці, які прибувають до Бельгії, отримують "тимчасовий захист". Цей статус дуже схожий на статус біженця з однією істотною відмінністю: він обмежений у часі. Картка А, яку отримують українці після прибуття в нашу країну, має термін дії на один рік з можливістю продовження двічі на 6 місяців, якщо Європейський Союз не вирішить, що цей захист більше не потрібен.



Які права , яка допомога ?

Після реєстрації українці в більшій чи меншій мірі отримають ті самі права і таку саму допомогу, як і громадяни Бельгії. Вони можуть працювати, вступати в компанію взаємного страхування та отримувати відшкодування за медичне обслуговування, отримувати сімейну допомогу, діти можуть ходити до школи, а люди, які цього потребують, можуть отримувати соціальну допомогу через CPAS муніципалітетів.



Який дохід ?

Як і бельгійці, українці, які перебувають у складному становищі, мають право на "індивідуальну" соціальну допомогу. Залежно від їхнього становища (житло, робота, склад сім’ї тощо), CPAS визначить разом із ними суму та допомогу, яка їм дійсно потрібна для гідного життя. Таким чином, ця допомога буде відрізнятися залежно від особи та може переглядатися протягом місяців.

Максимум українці зможуть отримати RIS (дохід від соціальної інтеграції), який передбачає щомісячну суму 1093 євро для самотньої особи, 729 євро для спільного мешканця та 1478 євро для сім’ї на утриманні. Надання цього RIS не буде автоматичним, файли будуть аналізуватися в кожному окремому випадку.

Cet article est destiné en priorité aux populations arrivées d'Ukraine depuis le début du conflit. Nous faisons le point dans cet article sur les possibilités d'allocations et de revenu complémentaire en Belgique.