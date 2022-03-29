Чи мають право працювати українці у Бельгії?

Українці та особливо українки, які тікають від війни у своїй країні, тисячами приїжджають до Бельгії, часто ні з чим. Після приймання та поселення багато з цих людей виявляють бажання працювати. Але чи можуть вони? Чи мають вони доступ до бельгійського ринку праці? Відповідь досить проста, так! Але за певних умов і, будьте обережні, відповідь переселенцям з України не стосується всіх шукачів притулку.



Дуже важливо: тимчасовий охоронний статус

Коли людина з України прибуває до Бельгії, вона повинна виконати кілька формальностей. Доступ на ринок праці йому дасть реєстрація у федеральному центрі, розташованому в Palais 8 du Heysel в Брюсселі. Цей крок є вирішальним, оскільки, за рішенням Ради Європейського Союзу, він дозволить будь-якому українському біженцю отримати статус тимчасового захисту. Цей статус дозволить йому отримати доступ до цілого ряду послуг і допомоги, а також до ринку праці.



Після реєстрації в Heysel та за умови виконання умов для надання тимчасового захисту (наприклад, з основним місцем проживання в Україні до 24 лютого 2022 року), особа отримує довідку, з якою вона повинна звернутися до комуни свого міста, місця проживання в Бельгії. В обмін на цю довідку муніципалітет надасть їй тимчасову посвідку на проживання, так звану "карту з обмеженим проживанням категорії А".



Ця карта потім відкриває двері ринку праці для біженців і пропонує їм ті самі можливості, що й будь-якому громадянину Бельгії. Як бенефіціар статусу тимчасового захисту, особа, який має картку А, фактично отримує необмежений доступ до ринку праці. І він не єдиний, такий самий доступ надається деяким членам його сім’ї, які самі б не отримували цього статусу тимчасового захисту, але чиє перебування пов’язане з перебуванням відповідного бенефіціара. Коли ми говоримо про доступ до ринку праці, це також включає доступ до різних регіональних установ, компетентних у цій галузі, таких як Forem, Actiris або VDAB.



Перебуваючи на законних підставах, особи, які користуються тимчасовим захистом, також можуть бути приєднані до взаємної медичної допомоги, а в очікуванні їх приєднання мають право на невідкладну медичну допомогу. Цей статус також відкриває двері для CPAS та соціальної допомоги, еквівалентної доходу від інтеграції, коротко кажучи, тимчасовий захист, який постановила Рада Європейського Союзу 4 березня 2022 року, є головним документом для українців які вимушено прибули до Бельгії, але оскільки він, Як випливає з назви, є тимчасовим і закінчиться, коли закінчиться тимчасовий режим захисту, тобто не раніше 4 березня 2023 р. Після цього Європейська рада буде вирішувати, продовжувати чи ні.

Cet article s'adresse en priorité aux personnes arrivées sur le territoire belge depuis le déclenchement du conflit en Ukraine. Nous leur parlons dans cet article du droit du travail en Belgique.