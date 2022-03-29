Українські які вимушено прибули до Бельгії, остерігайтеся афери з працевлаштуванням

Поряд з величезною солідарністю, яка супроводжує українців, які прибувають до нашої країни, деякі недобросовісні особи намагаються скористатися вашим лихом і гострою потребою знайти роботу. Таким чином, ми бачимо появу спроб шахрайства з працевлаштуванням. Це нещасний випадок, який трапився з молодою українкою, узятою до родини з Нівеля. Коли вона хотіла відповісти на оголошення про роботу, вона отримала листа з проханням надати їм гроші, щоб отримати адресу роботодавця. Але це абсолютно незаконно. На щастя, родина яка її прийняла швидко зрозуміла, що це було шахрайство.



На минулому тижні Ірину та її доньку Вероніку прийняла сім’я з Нівеля, яка їх розмістила в себе, а також підтримує в їхніх зусиллях інтегруватися в нове середовище. Вчитель математики в Харкові Вероніка має лише одне бажання – працювати. Тому вона переглядає сайти з оголошеннями, і нещодавно вона отримала лист, написаний українською, в якому пропонується робота на сироварні в Нівелі. Це насправді не сфера компетенції Вероніки, але це не має значення, вона просто чекає і перш за все, вона шукає роботу за будь-яку ціну.

Але перш ніж йти на сироварню, потрібно знати її адресу. І тут все стає складним. Вероніка отримує несподіваний запит на свій смартфон: "Я відповіла на оголошення, та отримала інформацію про цю роботу. Мені сказали, що я можу підписати контракт, але спочатку потрібно заплатити 300 євро, перш ніж ми зможемо почати працювати".



Вероніка погано знає ринок праці чи процедури найму в Бельгії, вона була здивована, але перед тим, як платити, вона вирішила поговорити про це зі своєю родиною що приймає, це було гарною ідеєю. Домінік швидко зрозуміла: "Нашу увагу привернуло це прохання заплатити 300 євро, ми пояснили Вероніці, що це неможливо і навіть безперечно, незаконно в Бельгії, тому ми порадили їй полишити це".



Це цілком виправдана реакція та попередження, тим більше, що після перевірки жодна сироварня в Нівелі наразі не провидить пошук співробітників. Таким чином, оголошення, безсумнівно, було підробленим. Навіть заплативши 300 євро, Вероніка б не влаштувалася на роботу.

Cet article s'adresse en priorité aux Ukrainiens arrivés en Belgique depuis le début de la guerre. Nous les mettons en garde dans cet article contre certaines arnaques à l'emploi, qui circulent via les réseaux sociaux.