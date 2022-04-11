Сортувати сміття

Якщо ви живете у Бельгії, у вас буде накопичуватися сміття. Це цілком нормально. Але що з ним робити ?

У Бельгії ми сортуємо наші відходи, щоб потім їх переробляти. Сортування сміття в Брюсселлі навіть є обов‘язковим. Тих, хто цього не роблять можуть оштрафувати!

Як це діє на практиці ?

У певні дні приїжджає вантажівка, щоб забрати сміття. У цей день мешканці виносять сміття перед будинком чи квартирою.

Залежно від регіону, в якому ви живете організація збору може відрізнятися, можуть також відрізнятися мішки для сміття та колір контейнерів.

Де знайти мішки для сміття ?

Не можна скористатися будь якими мішками. Треба їх придбати у своїй комуні, в супермаркетах або в спеціалізованих магазинах. Будьте також обережними з кольором мішків : кожний колір щось означає. Він залежить від його призначення : для пластику, металу , паперу , якесь органічне сміття або сміття яке не можно переробляти. Зазвичай паперові відбори забирають окремо від іншого сміття.

Це все про забирання сміття біля будинків або квартир. Існують також місця, на міських площах, куди можна скласти інші види відходів. Такий як : старий одяг, старе взуття, склЯнні пляшки, банки …

Якщо у вас закінчився термін придатності ліків, їх потрібно віднести в аптеку.

Нарешті, є такі звані "реципарки". У ці місця ви можете прийти і здати свої відходи у великі контейнери. Наприклад можна привезти туди : дрова, старі матраци , електроприлади, тощо. …

Якщо не все запам’ятали., або зрозуміли : ну панікуйте.!! Заходьте на нашу сторінку rtbf.be/Ukraine. Там ви зможете знайти статтю про сортування сміття, та всі вам потрібні лінки.

Cet article est destiné en priorité aux Ukrainiens arrivés en Belgique depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons du tri des déchets.