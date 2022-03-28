паркуйте свій автомобіль без проблем

Що таке блакитна зона? Це вулиця, площа, де час стоянки обмежений (часто – максимум 2 години). Сині зони позначаються знаками з великою білою буквою P на синьому фоні та дизайном паркувального диска.
Що слід робити? Коли ви паркуєтеся, помістіть паркувальний диск, який добре видно на лобовому склі, який вказує час прибуття. Ви можете залишитися в такому стані 2 години, не сплачуючи і не ризикуючи отримати штраф. Також майте на увазі, що зазвичай у неділю та святкові дні диск не потрібен. Парковка безкоштовна.
Що робити, якщо ваш автомобіль зник?
Ви припаркувалися неправильно, у забороненому місці, наприклад, перед гаражем. Поліція вилучила вашу машину, щоб її арештували.
Як бути далі ? Ідіть до найближчого відділення поліції. Поліція підтвердить, чи дійсно ваш автомобіль був евакуйованний. Там дадуть вам папір і адресу, щоб забрати авто. Тут доведеться заплатити. Будьте обережні, це коштує близько 250 євро. Будьте обережні, коли паркуєтесь десь у Бельгії!