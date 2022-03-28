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Ukraine - Україна

паркуйте свій автомобіль без проблем

Паркомат у Брюсселі
il y a 42 minutes1 min
Par Charlotte Legrand

Ви прибули з України на своєму автомобілі. Де його припаркувати без проблем? Ось кілька пояснень і підводних каменів, яких слід уникати.

У Бельгії в містах паркування часто платне.

Талон потрібно отримати на паркоматі (це термінали, розміщені вздовж вулиць). Зверніть увагу, що оплата зазвичай здійснюється кредитною карткою.Якщо паркомат несправний, вам потрібно буде вставити паркувальний диск. Це також стосується так званих "блакитних зон". 

диск для синіх областей
диск для синіх областей RTBF

Що таке блакитна зона? Це вулиця, площа, де час стоянки обмежений (часто – максимум 2 години). Сині зони позначаються знаками з великою білою буквою P на синьому фоні та дизайном паркувального диска.
Що слід робити? Коли ви паркуєтеся, помістіть паркувальний диск, який добре видно на лобовому склі, який вказує час прибуття. Ви можете залишитися в такому стані 2 години, не сплачуючи і не ризикуючи отримати штраф. Також майте на увазі, що зазвичай у неділю та святкові дні диск не потрібен. Парковка безкоштовна.
Що робити, якщо ваш автомобіль зник?

Ви припаркувалися неправильно, у забороненому місці, наприклад, перед гаражем. Поліція вилучила вашу машину, щоб її арештували.

Як бути далі ? Ідіть до найближчого відділення поліції. Поліція підтвердить, чи дійсно ваш автомобіль був евакуйованний. Там дадуть вам папір і адресу, щоб забрати авто. Тут доведеться заплатити. Будьте обережні, це коштує близько 250 євро. Будьте обережні, коли паркуєтесь десь у Бельгії!

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Це знак означає: Паркування на цьому місці заборонено в період часу який вказаний на дорожньому знаку!
Це знак означає: Паркування на цьому місці заборонено в період часу який вказаний на дорожньому знаку! od-cd.be

Що робити, якщо ваш автомобіль зник?

Ви припаркувалися неправильно, у забороненому місці, наприклад, перед гаражем. Поліція вилучила вашу машину, щоб її арештували.

Як бути далі ? Ідіть до найближчого відділення поліції. Поліція підтвердить, чи дійсно ваш автомобіль був евакуйованний. Там дадуть вам папір і адресу, щоб забрати авто. Тут доведеться заплатити. Будьте обережні, це коштує близько 250 євро. Будьте обережні, коли паркуєтесь десь у Бельгії!

тут немає паркування
тут немає паркування © Tous droits réservés

Cet article s'adresse en priorité aux ressortissants Ukrainiens, arrivés en Belgique depuis la crise. Nous leur donnons dans cet article des explications sur les règles de stationnement, sur le territoire.

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