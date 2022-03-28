паркуйте свій автомобіль без проблем

Ви прибули з України на своєму автомобілі. Де його припаркувати без проблем? Ось кілька пояснень і підводних каменів, яких слід уникати.

У Бельгії в містах паркування часто платне.

Талон потрібно отримати на паркоматі (це термінали, розміщені вздовж вулиць). Зверніть увагу, що оплата зазвичай здійснюється кредитною карткою.Якщо паркомат несправний, вам потрібно буде вставити паркувальний диск. Це також стосується так званих "блакитних зон".