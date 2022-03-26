Як відкрити рахунок у банку ?

Після того, як ви зареєструвалися в офісі FEDASIL та отримали посвідчення про тимчасовий захист, ви зможете скористатися базовою банківською послугою, яка дозволяє здійснювати основні операції за зниженою ціною.

Якщо ви хочете відкрити банківський рахунок, ось що потрібно зробити.

Спочатку ви повинні мати документ, що посвідчує особу, (Додаток 15) виданий бельгійською владою. За допомогою цього документа ви можете заповнити форму заявки на відкриття рахунку в обраному вами банку. У Бельгії є кілька різних банків.

Коли ви заповните цей документ і банк підтвердить його, ви отримаєте банківську картку, яка дозволить вам здійснювати покупки чи інші платежі. Ви також можете покласти готівку на свій рахунок або зняти гроші. Ви також зможете отримати доступ до свого облікового запису онлайн. Щоб активувати свій рахунок, ви повинні спочатку зареєструватися через невелику скриньку, яку вам надасть банк і в яку ви повинні вставити картку.

"Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur expliquons les démarches à effectuer pour ouvrir un compte en banque".