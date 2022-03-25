Приймальні пункти на вокзалах

Щодня 500 українців приїжджають до Брюсселя на поїзді на Gare du Midi. Команда волонтерів присутня на місці, щоб привітати їх та допомогти. Бельгійський Червоний Хрест координує запити. Волонтери присутні на Gare du Midi 7 днів на тиждень з 8:00 до 23:00. Також є команда перекладачів, які допоможуть кожній людині, яка втікає з України, залишайтесь привітними при зустрічі, вони вам допоможуть мати всю корисну інформацію до кінця вашої подорожі. Людей, які бажають пройти реєстрацію в Heysel в день прибуття, супроводжують транспортні шаттли STIB, які доступні до самого готелю. Щовечора опікуються людьми, які не мають житла. У Валлонії на вокзалі Льєж також є пункт прийому українців. Він знаходиться на станції "Guillemins" у зоні прибуття. Але українці, які прибувають до Льєжа чи будь-якого іншого бельгійського міста, повинні їхати до Брюсселя, щоб зареєструватися у Федасіл. Приймальний центр Льєжа також організовує трансфери до Брюсселя, щоб вони могли швидко зареєструватися

"Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur expliquons que des centres d'accueil sont en place dans certaines gare de Belgique ".