Як знайти житло

Солідарність у Бельгії відчувається щодня. Багато бельгійців висловили свою зацікавленість у допомозі вам і, зокрема, у житлі.

Якщо у вас є сім’я, друзі чи знайомі в Бельгії, рекомендується залишитися у них.

Але якщо ви українець і у вас немає житла в Бельгії. Ось що потрібно зробити:

У Брюсселі спочатку потрібно зайти в реєстраційний центр за адресою Palais 8 du Heysel. Тут вам запропонують проживання. Федеральне агентство з прийому шукачів притулку "Федасил" направить вас до місця проживання.

Якщо в кінці дня у вас немає рішення щодо житла, не хвилюйтеся. Невідкладний прийом на одну або дві ночі надається або в готелі в Брюсселі, або в центрі невідкладної допомоги на вулиці Себрехтс в Моленбеку.

У Валлонії платформа "Solidarité Ukraine" може надати вам контакт з громадянами Бельгії, які відчиняють вам свої двері. З початку війни 2000 людей змогли знайти житло завдяки цій платформі.

У Фландрії коммуни пропонують допомогти вам знайти житло. Фламандський уряд хоче якомога краще вітати українців, які знаходять притулок у Фландрії. Користуємося нагодою, щоб нагадати вам, що ви НІКОЛИ нікому і ні за яких обставин не повинні віддавати свій паспорт! За винятком, звичайно, представника коммуни або служби допомоги, якщо ви виконуєте адміністративні процедури, але ви повинні повернути це! Деякі непродумані люди зберігають паспорти, а потім змушують українців працювати на них безкоштовно. Все більше бельгійських чоловіків пропонують бездітним українським дівчатам житло в обмін на секс-борг. Будь обережний!

"Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur expliquons à qui s'adresser pour trouver un logement".