Американський президент прибув до Брюсселя

Президент США Джо Байден прибув до Брюсселя на борту Air Force One.

Вторгнення Росії в Україну стоїть на порядку денному кількох зустрічей у Брюсселі. Президент Сполучених Штатів і близько тридцяти лідерів беруть участь у 3 міжнародних самітах, які відбуваються в Бельгії: саміті НАТО, саміті G7 і, нарешті, саміті Європейського Союзу. Три різні зустрічі, але з єдиною метою: зберегти єдність Заходу перед обличчям російського вторгнення в Україну.

Це послання єдності та твердості, яке західні люди хочуть надіслати до Москви. Апріорі без введення нових санкцій проти Росії. Мета – переконатися, що все, що вже вирішено, працює правильно.

З військової точки зору, метою є посилення присутності НАТО у Східній Європі, але без створення прямого протистояння з Москвою.

Ці три саміти також є способом проявити солідарність з Україною.

А саме про солідарність, після місяця війни в Україні RTBF та інші франкомовні радіостанції брали участь в операції "Радіо Україна". Це була операція, яка закликала до щедрості бельгійців робити пожертви на благо України. Заклик пролунав: за один день зібрали 6 мільйонів 700 тисяч євро!

У результаті лічильник "Консорціуму Україна 12-12" зріс до вже зібраних понад 24 млн євро. Збір коштів триває на 1212.be

"Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur expliquons pourquoi le président américain Joe Biden est en Belgique".