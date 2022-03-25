У мене є домашня тварина

У Бельгії українцям раді зі своїми домашніми тваринами. Але потрібно дотримуватися кількох правил, щоб не допустити поширення хвороб серед тварин.

Спочатку потрібно звернутися до ветеринара в коммуні, в якій ви проживаєте. Ви можете запитати ім’я ветеринара безпосередньо в комунні. У класичного ветеринар, послуги платні. Але ви також можете відправитися в одину з амбулаторій фонду принца Лорана. У Бельгії їх 6, розподілені в Брюсселі, Шарлеруа, Генті, Хассельті, Горну, Льєжі. Ветеринарна допомога абсолютно безкоштовна, а також є необхідне тваринам обладнання, кошики, підстилка чи корм.

Тоді, якщо ваша тварина чипована і має паспорт, краще мати його з собою, якщо ви змогли взяти його з собою. Якщо у вас його немає, ветеринар надасть вам його.

Якщо ваш вихованець не вакцинований від сказу, ветеринар зробить йому щеплення. І ви повинні бути дуже уважними до можливих симптомів сказу протягом 4 місяців після вашого прибуття в Європу.

Завдяки Федеральному агентству з безпечності харчових продуктів (AFSCA) ви матимете право на 30 євро на фінансову допомогу в цьому процесі.

Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Nous les informons dans cet article des différentes règles à respecter avec leur animal de compagnie pour éviter les maladies.