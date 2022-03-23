Повідомлення прем'єр-міністра Бельгії Александра Де Кру

З нагоди великої операції солідарності з Україною, організованої сьогодні в ефірі RTBF, прем’єр-міністр Олександр Де Кру надіслав нам послання для всіх українців Бельгії.



"Наша країна багато робить для України. Ми були однією з перших країн, які постачали зброю українським силам, які протистояли російським атакам. Я мав можливість поговорити про це з президентом Зеленським. Він подякував мені по телефону за допомогу, яку надає наша країна. Якщо вам доводилося залишати Україну, і іноді доводилося це робити під дощем бомб, єдине побажання, яке я можу висловити, це щоб ви почувалися як вдома в Бельгії. Бельгійці готові тепло вітати вас у найкращих умовах. Їх уже тисячі, які відчинили вам двері своїх домівок, як і ви для нас. Ви можете розраховувати на те, що команда FEDASIL полегшить вам процес. Вони щодня вітають вас у Брюсселі у дуже відомому місці Heysel. Там роблять чудову роботу. "

Cet article s'adresse en priorité aux Ukrainiens arrivés en Belgique depuis le début du conflit.