Ви навчалися в Україні. І ви закінчили там навчання? Ви не знаєте, як підтвердити його тут, у Бельгії?

Ви повинні зробити запит на те, що називається еквівалентністю диплома. Це офіційне рішення для бельгійської системи освіти. Визнання вашого диплому може бути корисним для пошуку роботи або для відновлення навчання в Бельгії. В деяких ситуаціях, визнання буде дуже суттєвим. Якщо ви, наприклад, хочете працювати в державному секторі або прагнете отримати професію, яка регулюється на рівні випускників. Професія медсестри, бухгалтера, інженера тощо!

У вас можуть виникнути інші запитання щодо кроків, які потрібно виконати. А може, ви не встигли взяти з собою диплом, коли виїхали з України. Ви не знаєте, що робити?

Раджу зайти на сторінку rtbf.be/ukraine. Там на вас чекає стаття українською з корисними посиланнями та номерами телефонів служб, що спеціалізуються на визнанні дипломів та навчання тут, у Бельгії

Щоб отримати додаткову інформацію про визнання вашого диплома та дізнатися, якої процедури слідувати, залежно від того, де ви живете в Бельгії, перейдіть на веб-сайт: www.mondiplome.be. Він доступний 3 мовами, включаючи англійську.

Ось номер телефону служби роботи, еквівалентності та навчання Сіре, Інформаційного центру для біженців. Номер для набору 02/629 77 07. Він надає персональні поради щодо еквівалентності та пошуку роботи

Cet article s'adresse en priorité aux Ukrainiens arrivés en Belgique depuis le début du conflit. Nous leur expliquons ici les démarches à effectuer pour faire reconnaître leur diplôme, s'ils en ont un.