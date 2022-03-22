Коммуна, що це?

Влада в Бельгії складається з кількох рівнів. Вони діляться на ланки. Нижньою ланкою є комуна. Або "gemeente" голландською. Це найнижча ланка влади, але й найближча до громадянина!

Наведемо деякі цифри: у Бельгії майже 600 Коммун. Розміри коммун дуже різняться. Найбільший — Турне у Валлонії. Найменший називається Saint Josse Ten Noode в Брюсселі. Деякі коммуни дуже густонаселені. Антверпен у Фландрії має 500 000 жителів. Інші менше ста мешканців.

Деякі коммуни також називають міськими. Ми говоримо: місто Брюссель, місто Шарлеруа, Брюгге. Це являється почесним званням