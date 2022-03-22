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Ukraine - Україна

Коммуна, що це?

Коммуна, що це?
il y a 1 heure1 min
Par Charlotte Legrand

Влада в Бельгії складається з кількох рівнів. Вони діляться на ланки. Нижньою ланкою є комуна. Або "gemeente" голландською. Це найнижча ланка влади, але й найближча до громадянина!

Наведемо деякі цифри: у Бельгії майже 600 Коммун. Розміри коммун дуже різняться. Найбільший — Турне у Валлонії. Найменший називається Saint Josse Ten Noode в Брюсселі. Деякі коммуни дуже густонаселені. Антверпен у Фландрії має 500 000 жителів. Інші менше ста мешканців.

Деякі коммуни також називають міськими. Ми говоримо: місто Брюссель, місто Шарлеруа, Брюгге. Це являється почесним званням

Про що піклується коммуна в Бельгії? Її роль дуже широка. Вона може проявляти більше ініціатив, ніж міські ради в Україні. Вона може подбати, наприклад, про житло, економіку, чистоту, культуру, спорт, а також про початкову школу чи безпеку.

Кожні 6 років відбуваються вибори для обрання людей, які керуватимуть коммунами.

Ми голосуємо за міську раду: вона трохи схожа на парламент коммуни. Уряд комуни називається "колегія бургомістрів і старост". Головою коммуни є бургамістер. Цю посаду може зайняти жінка! Старшини в певному сенсі є його міністрами. Вони допомагають йому виконувати його функції, займаючись різними справами

 

У коммуні є місця, які ви точно повинні знати.

Служба цивільного стану: тут декларуються громадянство, народження, шлюб, смерть тощо.

Служба населення: саме вона видає посвідчення особи, посвідки на проживання, склад домогосподарства, паспорт, водійські права, зміну адреси.

У кожній коммуні також є поліція та CPAS. Але я пропоную вам взяти це до особливої уваги

Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Nous les informons dans cet article des différentes missions que remplissent les communes dans notre pays, et comment elles sont organisées.

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