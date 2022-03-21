Якщо я хворий ?

Ви українці, щойно приїхали в Бельгію і хворі? !

Нижче наведено порядок дій:

Якщо ви ще не зареєстровані в імміграційній службі та потребуєте невідкладної допомоги, негайно йдіть до лікарні. Якщо вам потрібен лікар загальної практики, спеціаліст або психологічна допомога, ви можете подати запит на невідкладну медичну допомогу до CPAS у вашому місті. Список CPAS можна знайти на веб-сайті RTBF. CPAS оплачує медичні витрати. Але вам настійно радимо швидко отримати тимчасовий захист.

Якщо ви зареєстровані, маєте тимчасове посвідчення та важко хворієте, негайно зверніться до лікарні. Якщо ви шукаєте лікаря, спеціаліста або психологічної допомоги, ви можете звернутися за допомогою до CPAS у вашій коммуні, вашого постачальника житла або вашої компанії страхування.

Щоб скористатися безкоштовним обслуговуванням, важливо вступити в компанію медичного страхування. Для цього зверніться до CPAS коммуни, де ви проживаєте. Ви вказуєте страхове підприємство, до якого бажаєте приєднатися, або страхове підприємство буде призначено вам автоматично. Партнерські внески та внески, що сплачуються страховику в рамках медичного страхування та страхового відшкодування, відшкодовуються державою.

Якщо ваша дитина серйозно хвора, негайно зверніться до відділення невідкладної допомоги. Якщо ви бажаєте профілактично проконсультуватися з лікарем для вашої дитини від 0 до 6 років, вам просто необхідно звернутися на консультацію до відділення народження та дитинства ONE. Центр ONE є у всіх куточках Бельгії. Місця для консультацій на веб-сайті RTBF.

Всю цю інформацію ви знайдете на веб-сайті RTBF

Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Nous les informons sur les démarches à effectuer en cas de problème médical.

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