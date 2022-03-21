Пошук житла в Бельгії

Ви українeць, ви щойно приїхали до Бельгії і у вас немає житла !?

Нижче наведено порядок дій:

Спочатку потрібно прийти в реєстраційний центр за адресою Heysel Palace 8.

Тут вам запропонують проживання. Федеральне агентство з прийому шукачів притулку "Федасіл" направить вас до тимчасового місця проживання. Проживання у приватних осіб або в місці, запропонованому муніципалітетами.

Відчувається солідарність Бельгії. Багато бельгійців висловили свою зацікавленість у допомозі вам і, зокрема, у житлі.

Якщо на прикінці дня у вас немає рішення щодо житла, не хвилюйтеся. Планується екстренний прийом на одну-дві ночі.

З іншого боку, якщо у вас є родина, друзі чи знайомі в Бельгії, рекомендується залишитися у них.

Якщо ви знайшли довгострокове житло і у вас є карта A, ви можете скористатися допомогою для облаштування. Ви повинні відповідати деяким критеріям. Допустимі критерії залежать від вашої ситуації.

Зверніть увагу, що цей бонус доступний лише для того, щоб допомогти вам облаштувати ваш інтер’єр, а не для оплати оренди. Ви також можете отримати цю Допомогу лише один раз від CPAS.

У кожній Коммуні є CPAS. Перелік центрів можна знайти на сайті RTBF.

Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Nous les informons dans cet article, sur les possibilités d’accéder à un logement.

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