Ви українець, і ви щойно прибули до Бельгії... Ось що необхідно робити далі

По-перше, треба знати, що громадяни України переважно звільнені від візового обов’язку. Таким чином, ви можете легально перебувати в Бельгії протягом 3 місяців.

Ви можете подати заявку на тимчасовий захист, що дозволяє працювати тут.

Щоб отримати його, вам необхідно особисто з’явитися в центер реєстрації, який знаходиться у Брюсселі в Виставковому центрі Павільйон №8 за адресою (Palais 8 de Heysel) та працює 8:30 до 17:30 з понеділка по п’ятницю.

Приходьте особливо з паспортом або українським посвідченням особи.



Там вас прийме спеціаліст реєстраційного центру, який зареєструє вас у базі даних імміграційної служби. Після цього ви отримаєте посвідчення тимчасового захисту. З цим документом необхідно звернутися до Міської адміністрації.

В випадку з Бельгією необхідно звернутися до Коммуни адміністративного район, в якому ви проживаєте на даних час.

Потім необхідно пройти перевірку вашого місця проживання на даних час, щоб надати вам картку А, дійсну протягом одного року.

Будьте обережні, реєстрація в Коммуні для отримання карти А, може зайняти деякий час.

На час реєстрації та очікування цієї карти вам буде видано додаток 15, дійсний протягом 45 днів, щоб отримати доступ до ринку праці в Бельгії.

Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Nous les informons dans cet article, sur les démarches à effectuer pour s'enregistrer en Belgique.

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